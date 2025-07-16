Хакеры заблокировали работу алкомаркетов «Винлаб» Novabev Group заявила, что подверглась кибератаке и шантажу со стороны хакеров

Корпорация Novabev Group сообщила, что 14 июля подверглась беспрецедентной кибератаке, которая повлияла на работу ее розничного подразделения «Винлаб», сообщила пресс-служба компании. В результате атаки была нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности ряда сервисов. Это стало причиной сложностей при совершении покупок в офлайн-магазинах и на сайте ретейлера.

Группа подверглась беспрецедентной кибератаке — масштабной и скоординированной акции, осуществленной хакерами. <...> Злоумышленники вышли на связь и выдвинули требование о выплате денежного вознаграждения. Компания придерживается принципиальной позиции неприятия любых форм взаимодействия с киберпреступниками и категорически отказывается от выполнения их требований, — указывается в сообщении.

Сообщается, что IT-команда предприятия работает над решением проблемы. К расследованию подключены внешние эксперты. Подчеркивается, что персональные данные клиентов не пострадали.

Ранее сообщалось, что Дзержинский суд Петербурга приговорил четырех хакеров из группировки REvil к пяти годам заключения. С учетом отбытого в СИЗО времени их тут же отпустили на свободу.