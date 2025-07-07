IT-эксперт дал советы, как распознать за собой слежку через веб-камеру

IT-эксперт дал советы, как распознать за собой слежку через веб-камеру IT-эксперт Зыков заявил, что на слежку может указывать внезапный запуск камеры

Внезапная активация веб-камеры без участия пользователя может указывать на слежку, заявил RT IT-эксперт Владимир Зыков. По его словам, снижение производительности компьютера — это также тревожный звонок.

Индикатор мигает, хотя никакие приложения не запущены. Или, например, система сообщает, что камера занята другим процессом. Дополнительными признаками могут быть неизвестные программы в автозагрузке или странные процессы в диспетчере задач, — предупредил Зыков.

Для того чтобы уберечь себя от слежки, можно заклеить веб-камеру или отключить ее в настройках. Кроме того, дополнительную защиту создадут антивирус и соблюдение цифровой гигиены. Зыков призвал не скачивать подозрительные файлы, а также регулярно обновлять систему и программное обеспечение.

IT-эксперт Вадим Коваленко ранее заявил, что оптимизация настроек, чистка и разгон системы продлят срок службы ПК. Он отметил, что персональный компьютер требует периодической замены термопасты и удаления пыли.