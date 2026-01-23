Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 10:26

«Быстрые пальцы» спасли скандальную порноактрису от балийских застенков

Порноактриса Бонни Блю избежала тюрьмы на Бали благодаря быстрой реакции

Скандальная порноактриса Бонни Блю (настоящее имя — Тиа Эмма Биллинджер) заявила, что сумела избежать тюремного срока на Бали благодаря оперативному удалению компрометирующего контента, пишет Radar Online. По словам модели, ее задержали 5 декабря 2025 года.

Блю известна скандальным рекордом: она утверждает, что вступила в интимную связь с тысячей мужчин за 12 часов. После ареста ей грозило до 15 лет лишения свободы по обвинению в производстве порнографических материалов. Однако из-за нехватки доказательств дело ограничилось штрафом. В итоге Блю депортировали из Индонезии и запретили въезд в страну сроком на 10 лет.

Как рассказала сама порнозвезда, полиция ворвалась в студию в момент подготовки к съемкам. В помещении находилось много мужчин, и силовики решили, что застали ее на месте преступления. По утверждению Блю, избежать серьезных последствий удалось благодаря тому, что она успела незаметно удалить уже отснятые материалы.

Бали
контент
съемки
порноактрисы
