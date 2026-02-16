Замедленный Telegram «устроил зачистку» групп и каналов

Мессенджер Telegram 15 февраля ограничил доступ более чем к 200 тыс. групп и каналов, пишет РИА Новости. Как следует из статистики платформы, это максимальный показатель с конца января.
По приведенным данным, за день были заблокированы 235 282 сообщества. Более высокий результат наблюдался лишь 23 января: тогда число удаленных групп и каналов достигло 300 840 штук.
С начала февраля этого года администрация Telegram удалила более 1,8 млн групп и каналов. Всего с начала года команда мессенджера заблокировала свыше 7 млн ресурсов, при этом 27 тысяч из них модераторы посчитали связанными с террористической деятельностью.
Ранее аналитик департамента защиты от цифровых рисков Анастасия Князева предупредила, что в мессенджере Telegram обнаружили опасный бот, который выдает себя за программу для повышения скорости работы приложения. По словам эксперта, для получения доступа к нему пользователю предлагают подтвердить, что он «не робот». Затем злоумышленники под предлогом проверки просят пользователя ввести пятизначную комбинацию, но на самом деле это код авторизации Telegram.