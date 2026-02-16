Замедленный Telegram «устроил зачистку» групп и каналов

Мессенджер Telegram 15 февраля ограничил доступ более чем к 200 тыс. групп и каналов, пишет РИА Новости. Как следует из статистики платформы, это максимальный показатель с конца января.

По приведенным данным, за день были заблокированы 235 282 сообщества. Более высокий результат наблюдался лишь 23 января: тогда число удаленных групп и каналов достигло 300 840 штук.