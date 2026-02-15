Суд нашел криминальные связи у обвиняемого в краже у МО РФ 500 млн рублей Фигурант дела о хищении у Минобороны Даллари оказался связан с уголовной средой

Заместитель гендиректора ООО «ПП „Интерарм“» Вилен Даллари, которого обвиняют по уголовному делу о хищении у Минобороны РФ более 500 млн рублей, обладает связями в уголовно-криминальной среде, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Суд учел это обстоятельство при продлении ему ареста.

Оставаясь на свободе и обладая обширными связями в том числе <...> среди представителей уголовно-криминальной среды, может склонить лиц <...> к даче не соответствующих действительности показаний, — говорится в документах.

По делу также проходят бывший главный инженер филиала ВСК «Строительное управление по Южному военному округу» Николай Лаптев, гендиректор ООО «ПП „Интерарм“» Владимир Куранов и сотрудники ООО «НЭСТ». Установлено, что обязанности по поставке оборудования Минобороны возлагались на Куранова и Даллари, а по контролю за выполнением контракта — на Лаптева.

Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу начальника 178-го военного представительства Минобороны РФ капитана 2-го ранга Владимира Никитина. Его подозревают в получении взятки. В 2021–2023 годах он отвечал за контроль качества и приемку специального электронного оборудования, поставляемого по многомиллионному контракту одной из петербургских компаний.