В Петербурге избрали меру пресечения начальнику представительства МО России В Петербурге арестовали главу представительства МО РФ Никитина по делу о взятке

Суд избрал начальнику 178-го военного представительства Минобороны РФ капитану 2-го ранга Владимиру Никитину меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По ходатайству военного следователя Никитину судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2021–2023 годах он отвечал за контроль качества и приемку специального электронного оборудования, поставляемого по многомиллионному контракту одной из петербургских компаний. В этот же период Никитин систематически получал от представителя этой компании крупные взятки за «беспрепятственное» подписание всех необходимых приемных документов, считают в СК.

