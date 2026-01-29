Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 16:12

В Петербурге избрали меру пресечения начальнику представительства МО России

В Петербурге арестовали главу представительства МО РФ Никитина по делу о взятке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Суд избрал начальнику 178-го военного представительства Минобороны РФ капитану 2-го ранга Владимиру Никитину меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По ходатайству военного следователя Никитину судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2021–2023 годах он отвечал за контроль качества и приемку специального электронного оборудования, поставляемого по многомиллионному контракту одной из петербургских компаний. В этот же период Никитин систематически получал от представителя этой компании крупные взятки за «беспрепятственное» подписание всех необходимых приемных документов, считают в СК.

Ранее сообщалось, что по уголовному делу о получении взяток от вагоноремонтных предприятий задержаны пять должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры РЖД. Предполагаемые преступления выявили сотрудники регионального управления ФСБ совместно с Южно-Уральским линейным управлением МВД на транспорте. Координацию осуществляли специалисты Центрального аппарата ФСБ России.

Минобороны РФ
суды
взятки
аресты
Санкт-Петербург
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Японию заставили платить за шум от американских самолетов
Москалькова взяла на контроль очередное ЧП в Кузбассе
Первый тернер Сафонова оценил успехи игрока в «Пари Сен-Жермен»
Пленный «азовец» рассказал о жестоком приказе командования
Россиянин раскрыл детали перевозки восьми тонн кокаина из Венесуэлы
Олимпиада-2026: кто выступает от России, шансы на золото, условия участия
В Сети показали модифицированных «Тигров» с защитой от дронов
Песков ответил на вопрос о реакции Зеленского на повторное приглашение в РФ
Женщину госпитализировали с редким осложнением после простого укуса собаки
Олимпиада-2026: кто выступает от России — лучшие фото атлетов-участников
Отцы-основатели российского PR презентовали в Москве «Библию коммуникаций»
Бесконечный блэкаут: Зеленский погружает Украину в тотальную тьму
Огневой мешок и тысячи трупов: новости СВО к вечеру 29 января
«Селекция и травля»: в МИД РФ жестко ответили на санкции против журналистов
Убивший четверых полицейских на Украине был боевиком во время госпереворота
Ники Минаж похвасталась подарком от Трампа
Париж обозначил свое мнение по ядерной политике
Приглашение поиграть в футбол вывело школьника из комы
Раскрыт тайный смысл желания ЕС запретить весь импорт из РФ и Белоруссии
Мэр украинского Вознесенска устроил смертельное ДТП
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.