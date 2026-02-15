Давка в ТЦ Уфы на День влюбленных обернулась уголовным делом

Следственные органы возбудили уголовное дело после инцидента в торговом центре «Планета» в Уфе в День влюбленных, сообщили в СУ СК России по Башкирии. Там во время давки ребенок и девушка получили переломы.

Следственным отделом по Октябрьскому району города Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи тщательно изучают все аспекты случившегося. Они беседуют с очевидцами, собирают нужные документы и назначают судебные экспертизы. Кроме того, будет проведена правовая оценка действий организаторов мероприятия и лиц, отвечавших за безопасность.

Ранее сообщалось, что давка произошла из-за раздачи подарков. В результате пострадали двое: 12-летний ребенок и 27-летняя девушка. Мероприятие называлось «7000 шаров», в 20-ти из которых были ценные призы. Оба пострадавших были госпитализированы: девушка — в состоянии средней тяжести, а ребенка после наложения гипса отправили домой.