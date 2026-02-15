Зимняя Олимпиада — 2026
Найдены восемь человеческих голов с угрожающими записками

В Эквадоре нашли восемь человеческих голов с записками от наркомафии

Полиция Эквадора Полиция Эквадора Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полиция Эквадора обнаружила восемь человеческих голов с записками-предупреждениями, сообщает агентство Associated Press. По информации источника, рядом с останками лежали «черные метки». Следствие связывает расправу с переделом сфер влияния между наркосиндикатами.

Эквадор, расположенный между Колумбией и Перу, стал ключевым логистическим узлом для поставок запрещенных веществ в Европу и США. Уровень убийств достиг показателя «одна жертва в час». Подобные зверства становятся пугающей нормой: до этого на одном из пляжей были выставлены напоказ пять отсеченных голов.

Президент страны Даниэль Нобоа ввел чрезвычайное положение и привлек армию, однако силовики пока не могут обуздать преступность. Отмечается, что обещанная помощь от Соединенных Штатов ощутимых результатов не принесла.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут нанести наземный удар по наркокартелям в любой точке мира. Отвечая на вопрос, может ли армия страны ударить по территориям Мексики, Венесуэлы или Колумбии, он сказал: «Где угодно».

