Украина назвала имена переговорщиков для встречи в Женеве Буданов, Гнатов и Умеров поедут на переговоры с Россией и США в Женеве

Секретарь украинского СНБО Рустем Умеров обнародовал в Telegram-канале состав делегации, которая примет участие в трехсторонних переговорах с Россией и США в Женеве. Помимо него самого, в команду вошли глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов и начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Вместе со мной в состав делегации войдут: Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, [глава фракции «Слуга народа» в Раде] Давид Арахамия, [первый заместитель руководителя офиса Зеленского] Сергей Кислица и [заместитель начальника главного управления разведки Минобороны] Вадим Скибицкий, — написал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что очередной раунд переговоров по урегулированию на Украине пройдет в трехстороннем формате с участием России, Украины и США. Российскую сторону на встрече возглавит помощник главы государства Владимир Мединский, который сменит на этом посту главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что Киев способен использовать женевские переговоры для затягивания урегулирования кризиса. По его оценке, Москва воспринимает продолжение дипломатического процесса как положительный сигнал.