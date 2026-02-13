Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 16:34

Украина назвала имена переговорщиков для встречи в Женеве

Буданов, Гнатов и Умеров поедут на переговоры с Россией и США в Женеве

Рустем Умеров Рустем Умеров Фото: Александр Рюмин/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Секретарь украинского СНБО Рустем Умеров обнародовал в Telegram-канале состав делегации, которая примет участие в трехсторонних переговорах с Россией и США в Женеве. Помимо него самого, в команду вошли глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов и начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Вместе со мной в состав делегации войдут: Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, [глава фракции «Слуга народа» в Раде] Давид Арахамия, [первый заместитель руководителя офиса Зеленского] Сергей Кислица и [заместитель начальника главного управления разведки Минобороны] Вадим Скибицкий, — написал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что очередной раунд переговоров по урегулированию на Украине пройдет в трехстороннем формате с участием России, Украины и США. Российскую сторону на встрече возглавит помощник главы государства Владимир Мединский, который сменит на этом посту главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что Киев способен использовать женевские переговоры для затягивания урегулирования кризиса. По его оценке, Москва воспринимает продолжение дипломатического процесса как положительный сигнал.

Украина
переговоры
делегации
Женева
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Давид Арахамия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК раскрыл, зачем на самом деле хотели устранить замглавы ГРУ
Жгучий мороз до -20? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Локализация 2.0: как делают высокоточные детали по индивидуальным чертежам
Месть за Волгоград и реформа Сырского: новости СВО на вечер 13 февраля
Синоптик раскрыл, какой будет погода в Петербурге на следующей неделе
Подросток поджег заправку в российском городе под влиянием мошенников
«Не была гонка Савелия»: Губерниев подвел итоги олимпийской гонки лыжников
«Больше нет»: Мерц пожаловался на изменения в мире
Стало известно, какой сигнал Россия посылает Швейцарии и Евросоюзу
«Почта России» скорректирует тарифы на услуги в марте
«Результат наших усилий»: Литвинов оценил детскую смертность от рака в РФ
Набиуллина оценила влияние «эффекта Долиной» на рынок
Инвестконсультант объяснил, зачем России возобновлять расчеты в долларах
Жительница Нижнего Тагила рассказала о провокациях со стороны бывшего мужа
Депутат Дзюба захотел оставить Госдуму
Стало известно, кто не дает возобновить прокачку нефти по «Дружбе»
Главврач НМИЦ им. Рогачева рассказал, когда детей нужно проверять на рак
Врач объяснил, почему дети не получат вакцину от рака первыми
Экс-посол оценил вероятность покушения спецслужб Франции на лидера Нигера
Украина назвала имена переговорщиков для встречи в Женеве
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.