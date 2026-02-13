Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 14:10

В Кремле рассказали о формате предстоящих переговоров по Украине

Песков: переговоры по Украине в Женеве пройдут в трехстороннем формате

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Новый раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса состоится в трехстороннем формате, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, во встрече примут участие делегации из России, Украины и США.

Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится также в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17-18 февраля в Женеве, — сказал он.

Песков подчеркнул, что на этот раз российскую делегацию будет возглавлять помощник президента РФ Владимир Мединский. До этого интересы Москвы на встречах по урегулированию представлял спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее газета Politico сообщила, что очередной раунд переговоров представителей России, США и Украины якобы состоится в Абу-Даби или Майами. По мнению источников издания, существует возможность для прогресса, несмотря на укрепление позиций сторон.

До этого немецкое издание Berliner Zeitung писало, что предоставление Украине гарантий безопасности со стороны НАТО, включая размещение европейских войск, создает риск расширения конфликта. По информации журналистов, несколько тысяч солдат не смогут предотвратить возобновление боевых действий.

