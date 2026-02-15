Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 08:13

В МИД РФ раскрыли, на каких условиях Украину усадили за стол переговоров

Замглавы МИД РФ Галузин: переговоры с Украиной в Абу-Даби идут без утечек

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Трехсторонние переговоры с участием США, России и Украины идут в закрытом режиме и без утечек, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По словам дипломата, возобновление диалога стало следствием давления со стороны Вашингтона и военных неудач Киева. По решению сторон, встречи рабочей группы по безопасности проводятся в закрытом режиме.

Участники договорились работать в режиме тишины, не допуская утечек. Поэтому воздержусь от комментариев по поводу хода и содержания ведущихся на этой площадке дискуссий, — пояснил Галузин.

Дипломат отказался раскрывать детали прошедших встреч, сославшись на достигнутые договоренности о конфиденциальности. Российскую делегацию на этих этапах возглавлял начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Следующий этап консультаций запланирован на 17–18 февраля в Женеве.

При этом в МИД РФ констатировали, что Киев так и не ответил на предложение России по созданию двустороннего центра мониторинга и контроля режима прекращения огня. Галузин отметил, что инициативы Москвы украинская сторона оставила «без внятной реакции».

МИД РФ
Михаил Галузин
Украина
США
Россия
переговоры
