«Предложения без ответа»: МИД РФ — об отказе Киева от важной идеи Москвы Галузин: Киев не ответил на идею Москвы создать центр контроля прекращения огня

Власти Украины не ответили на предложение России по созданию двустороннего центра мониторинга и контроля режима прекращения огня, заявил в беседе с ТАСС заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, инициативы Москвы были оставлены Киевом «без внятной реакции».

Киевом оставлены без ответа наши предложения о повышении эффективности переговорного процесса за счет создания двустороннего центра мониторинга и контроля режима прекращения огня. <...> Не последовало внятной реакции и на нашу готовность повысить уровень глав делегаций, — подчеркнул дипломат.

Галузин также напомнил, что стамбульский формат переговоров официально никто не закрывал и Россия из процесса не выходила. Замглавы МИД привел данные о трех раундах консультаций, состоявшихся в мае, июне и июле 2025 года. При этом он обратил внимание на странное решение украинского МИД, который в ноябре прошлого года в одностороннем порядке объявил о прекращении диалога в Стамбуле якобы из-за отсутствия «ощутимого прогресса».

Ранее Галузин выразил мнение, что Европа из-за своей «идеологической зашоренности» и отказа от прямого диалога с Россией сама же и лишила себя места за переговорным столом по украинскому вопросу. Дипломат уточнил, что Брюссель просчитался в стратегическом плане.