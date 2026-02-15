Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 11:38

Эпштейн купил особняк с 15 ванными комнатами по цене обеда в закусочной

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Финансист Джеффри Эпштейн приобрел скандально известный особняк в Нью-Йорке у бывшего главы Victoria's Secret Лесли Векснера всего за $20 (1500 рублей), несмотря на то что рыночная стоимость объекта оценивалась в десятки миллионов. В документах Минюста сказано, что речь идет о семиэтажном доме на Восточной 71-й улице, который фигурировал в деле как одно из мест преступлений.

В здании около 40 помещений, включая 10 спален и 15 ванных комнат, а окна выходят на знаменитый Центральный парк. Векснер приобрел особняк в 1989 году за 13,2$ (1 млрд рублей) и провел реконструкцию, однако практически не жил там. Информацию о продаже за символическую сумму подтвердил его телохранитель Ричард Адриан.

Эпштейн проживал в доме с середины 1990-х. В 2021 году особняк продали за $51 млн (3,9 млрд рублей). Средства направили на выплаты пострадавшим. Известно, что финансист познакомился с Векснером в середине 1980-х годов и вскоре занял пост его финансового консультанта, получив доступ к управлению значительной частью активов предпринимателя. После ареста Эпштейна в 2006 году экс-глава Victoria's Secret прекратил с ним сотрудничество.

Ранее сообщалось, что бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон в переписке с финансистом обсуждал план по свержению папы Франциска. Из переписки 2019 года следует, что Бэннон после ухода из администрации нынешнего президента Дональда Трампа пытался подорвать авторитет понтифика. Эпштейн поддерживал идею и интересовался возможностью стать продюсером фильма, который мог бы навредить репутации папы римского.

