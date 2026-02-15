Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 11:39

Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Краснодарский край

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могли атаковать Краснодарский край из Одесской области

ВС Украины в зоне СВО ВС Украины в зоне СВО Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины могли атаковать Краснодарский край беспилотниками, запущенными из Одесской, Николаевской или Херсонской областей, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. При этом он допустил, что в ближайшее время обстрелы ВСУ станут менее интенсивными.

Если говорить о Краснодарском крае, то беспилотники, вероятно, запускались где-нибудь из Николаевской или Одесской области. Может, часть и из Херсонской области. Они летят над морем, их, конечно, прореживают, но все же что-то долетает. Я думаю, что это у них скоро закончится. Сейчас мы наносим удары в глубину. И склады уничтожаются, и производство тоже. Поэтому все в комплексе у нас, и наша система беспилотников развивается очень быстрыми темпами. Это вопрос небольшого времени, я думаю, нескольких месяцев, ― объяснил Дандыкин.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что минувшей ночью регион отражал масштабную атаку беспилотников ВСУ. По его словам, повреждения зафиксированы в поселке Волна, Сочи и селе Юровка. Двух человек госпитализировали с места происшествия.

ВСУ
Краснодарский край
дроны
БПЛА
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Три человека сгорели заживо при пожаре в частном доме
Погибший на СВО актер Ткаченко получил две госнаграды
Шохин сравнил ВТО с анекдотом об умирающем пациенте
В России дали прогноз по ценам на жилье
«Новый дух»: в ФРГ рассказали, что наглядно показала конференция в Мюнхене
Отец Петра Гуменника оценил выступление сына на Олимпиаде
Наступление ВС России на Харьков 15 февраля: элиту ВСУ разобрали на атомы
«Не жалею»: перенесшая несколько операций после ОИ лыжница раскрыла планы
Неизвестный с ножом устроил кровавую баню в российском православном храме
Посол РФ в Индонезии рассказал об отношении к Путину в стране
Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Краснодарский край
Эпштейн купил особняк с 15 ванными комнатами по цене обеда в закусочной
FIS вынесла решение по жалобе Финляндии на результаты лыжного спринта на ОИ
Китайские авто стали лидерами по «текучке» у россиян
Синоптик Леус сообщил о самой холодной ночи в Петербурге
«Герани» зажгли фейерверк в Одессе: удары по Украине 15 февраля
Бандиты на мотоциклах устроили погром в нигерийских деревнях и убили 32 человека
В Индонезии признали, что Бали превратился в убежище для преступников
Найдены восемь человеческих голов с угрожающими записками
Эксперт перечислил вредные начинки для блинов
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.