Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Краснодарский край

Вооруженные силы Украины могли атаковать Краснодарский край беспилотниками, запущенными из Одесской, Николаевской или Херсонской областей, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. При этом он допустил, что в ближайшее время обстрелы ВСУ станут менее интенсивными.

Если говорить о Краснодарском крае, то беспилотники, вероятно, запускались где-нибудь из Николаевской или Одесской области. Может, часть и из Херсонской области. Они летят над морем, их, конечно, прореживают, но все же что-то долетает. Я думаю, что это у них скоро закончится. Сейчас мы наносим удары в глубину. И склады уничтожаются, и производство тоже. Поэтому все в комплексе у нас, и наша система беспилотников развивается очень быстрыми темпами. Это вопрос небольшого времени, я думаю, нескольких месяцев, ― объяснил Дандыкин.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что минувшей ночью регион отражал масштабную атаку беспилотников ВСУ. По его словам, повреждения зафиксированы в поселке Волна, Сочи и селе Юровка. Двух человек госпитализировали с места происшествия.