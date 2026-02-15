В Краснодарском крае рассказали о последствиях атаки ВСУ на регион

В Краснодарском крае рассказали о последствиях атаки ВСУ на регион Кондратьев: два человека пострадали при ночной атаке ВСУ на Краснодарский край

Минувшей ночью Краснодарский край отражал масштабную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, повреждения зафиксированы в поселке Волна, Сочи и селе Юровка, ранены два человека.

Самая сложная ситуация — в поселке Волна. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы, — уточнил глава региона.

Двух человек госпитализировали с места происшествия. Там же возникло несколько очагов возгорания, которые тушат 126 человек и 34 единицы техники. В поселке на данный момент работают экстренные службы.

Кроме того, повреждения были зафиксированы в селе Юровка. Там нарушена целостность котельной, однако возгорания не произошло.

В Сочи от атаки пострадал частный дом. Ударная волна выбила окна и задела отопление. Власти обещают помочь жителям с восстановлением.

Поручил максимально оперативно восстановить работоспособность объекта теплоснабжения, — добавил Кондратьев.

Ранее сообщалось, что за три часа вечером 14 февраля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации проинформировала, что больше всего дронов противника (29) было сбито над акваторией Азовского моря.