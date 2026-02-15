Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 11:36

Китайские авто стали лидерами по «текучке» у россиян

Россияне продают китайские автомобили через 32 месяца пользования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Китайские автомобили стали антилидерами по длительности первого владения у россиян, выяснило маркетинговое агентство НАПИ. В среднем, они находятся в пользовании 32 месяца. Российские и итальянские марки «выдерживаются» по 58 месяцев.

Лидеры по долгому владению стали американские автомобили (108 месяцев), британские (93 месяца), французские и шведские (по 89 месяцев). Также в топе японские, немецкие, чешские и корейские машины.

До этого эксперт Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин рассказал, что около 10 автомобильных брендов из Китая могут уйти с российского рынка. По его словам, в зоне риска оказались Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV.

Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов рассказал, что поставки китайских автомобилей в Россию упали на 44% по итогам 2025 года. Он подчеркнул, что снижение ожидалось из-за насыщения российского рынка некоторыми категориями китайских товаров. Так, товарооборот между Китаем и Россией за 2025 год снизился на 6,9% по сравнению с 2024 годом, достигнув $228,105 млрд.

