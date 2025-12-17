Благодаря специальной военной операции Россия вернула статус полного суверенитета, заявил на расширенной коллегии Минобороны РФ президент Владимир Путин. По его словам, страна стала суверенной «во всех смыслах этого слова».

Главное, что произошло за время проведения специальной военной операции, заключается в том, что Россия вернула себе статус полного суверенитета. Россия стала во всех смыслах этого слова суверенной страной. Мы вернули себе этот статус, в том числе и в значительной степени с вашим участием, с участием вооруженных сил, — подчеркнул президент.

Ранее Путин отмечал, что Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине после того, как стало ясно, что Запад и Киев ее обманывают. Он напомнил, что Москва много лет пыталась уладить кризис на Украине при помощи дипломатических средств. Для этого, в частности, были разработаны Минские соглашения, указал он.

До этого Путин подтвердил, что цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. По его словам, Россия хотела бы устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, однако такая тактика, скорее всего, не устраивает Украину и ее кураторов.