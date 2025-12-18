Появились фото подарков для аккредитованных на линию с Путиным журналистов Для аккредитованных на прямую линию с Путиным журналистов подготовили подарки

Журналистам, аккредитованным на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, подготовили специальные подарочные наборы, сообщил корреспондент NEWS.ru, предоставив соответствующие кадры. Организаторы мероприятия вручат работникам СМИ подарки при получении аккредитационных бейджей.

В подарочные наборы вошли портфель серого цвета с логотипом программы «Итоги года с Владимиром Путиным», ручка, блокнот и календарь на 2026 год с подписью «Россия в авангарде». В прошлом году журналистам вручали аналогичные наборы, но без календаря.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин большую часть дня 17 декабря посвятил подготовке к «Итогам года» и большой пресс-конференции. По его словам, почти весь день лидер находился в Кремле.

До этого пресс-секретарь рассказал, что журналисты из недружественных стран смогут задать вопрос во время «Итогов года». По его словам, это касается представителей СМИ и из дружественных стран, и из недружественных.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с NEWS.ru подтвердил, что прямая линия Путина представляет собой одно из самых ожидаемых событий года. По его словам, за мероприятием пристально следят как внутри РФ, так и за рубежом.