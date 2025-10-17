Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 13:31

Мать рассказал о страданиях сына после отравления детским набором

Проглотивший жидкость из детского набора мальчик не выздоровел за два года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Издание 78.ru сообщило, что четырехлетний мальчик из Санкт-Петербурга, который два года назад проглотил химическое вещество из набора «Юный химик», продолжает страдать от последствий отравления. Как рассказала мать ребенка, до сих пор не наблюдается значительных улучшений.

Полного выздоровления не будет, динамика слабая. Вещество очень едкое, — рассказала женщина.

По ее словам, в настоящее время семья готовит иск к производителю детского химического набора и планирует переехать из Петербурга.

Трагедия произошла в декабре 2023 во время игры. Когда мама отвернулась, малыш выпил жидкость. К моменту прибытия медиков он уже находился в тяжелом состоянии, у него диагностирован химический ожог.

Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка была госпитализирована с отеком мозга после того, как ее нашли без сознания на дне бассейна в отеле: ребенок находился под водой более 10 минут, пока ее дядя сидел неподалеку. Медики не исключают, что ее мозг мог перестать функционировать, девочка перенесла операцию и находится на аппарате ИВЛ.

Санкт-Петербург
происшествия
дети
вещества
подарочные наборы
Россия
семьи
выздоровление
