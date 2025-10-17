Ребенок оказался прикован к больничной койке после купания в бассейне Двухлетняя девочка из Греции попала в больницу с отеком мозга после бассейна

Двухлетняя девочка была госпитализирована с отеком мозга после того, как ее нашли без сознания на дне бассейна в отеле на греческом острове Родос, сообщает новостной портал Dimokratiki. Инцидент произошел 14 октября, когда она находилась под присмотром дяди.

По информации издания, девочка по имени Матильда оставалась под водой незамеченной более 10 минут, ее закрывал от посторонних глаз надувной шар. Другой постоялец отеля, врач из Британии, заметил тело девочки и попытался провести реанимационные мероприятия перед приездом скорой.

После госпитализации у ребенка был диагностирован обширный отек головного мозга. Девочка перенесла операцию и находится на аппарате ИВЛ. По данным медиков, не исключено, что мозг ребенка мог перестать функционировать. Полиция арестовала 44-летнего дядю девочки и менеджера отеля. Им предъявлены обвинения в халатности и нарушении правил безопасности.

