Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 10:31

Ребенок оказался прикован к больничной койке после купания в бассейне

Двухлетняя девочка из Греции попала в больницу с отеком мозга после бассейна

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Двухлетняя девочка была госпитализирована с отеком мозга после того, как ее нашли без сознания на дне бассейна в отеле на греческом острове Родос, сообщает новостной портал Dimokratiki. Инцидент произошел 14 октября, когда она находилась под присмотром дяди.

По информации издания, девочка по имени Матильда оставалась под водой незамеченной более 10 минут, ее закрывал от посторонних глаз надувной шар. Другой постоялец отеля, врач из Британии, заметил тело девочки и попытался провести реанимационные мероприятия перед приездом скорой.

После госпитализации у ребенка был диагностирован обширный отек головного мозга. Девочка перенесла операцию и находится на аппарате ИВЛ. По данным медиков, не исключено, что мозг ребенка мог перестать функционировать. Полиция арестовала 44-летнего дядю девочки и менеджера отеля. Им предъявлены обвинения в халатности и нарушении правил безопасности.

Ранее сообщалось, что в Индии родители заживо закопали новорожденную дочь на берегу реки, оставив ребенка в земле завернутым в полотенце. Девочку случайно обнаружил местный житель, заметивший движение пальцев, после чего младенца доставили в больницу с тяжелой инфекцией и сепсисом.

дети
бассейны
происшествия
Греция
отели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали способ упростить начисление пенсионных баллов
Осужденной за взятку экс-чиновнице отменили приговор
Российские военные освободили населенный пункт в Днепропетровской области
Психолог дал советы, как справиться с жизненными неудачами
Пассажир попросил другой самолет, когда увидел надпись на борту
Москалькова обвинила ВСУ в целенаправленном уничтожении журналистов
Лазарев прослезился во время своего грандиозного шоу в Москве
«Быть цветочком»: Пересильд вступила в новые отношения
Владельцы BMW обнаружили необычную проблему в своих машинах
«Будет «перетряска»»: Европе предсказали неутешительное будущее
Маск одним словом отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа
«Хорошая была пара»: криминальный куколд убил любовника жены
«Я с удовольствием!»: Шаляпин положил глаз на Бузову
«Бессмысленная эскалация»: американист о колебаниях Трампа по Tomahawk
Заслуженная артистка РСФСР скончалась в Нижнем Новгороде
Политолог объяснил, почему Путин и Трамп встретятся в Венгрии вместо Турции
На Западе раскрыли, как Путин сумел переиграть Зеленского
Назван недуг, который Дайан Китон скрывала перед смертью
Теплые выходные или новые ливни? Прогноз погоды в Москве на неделю
Петербургская школьница получила компенсацию после падения на гололеде
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.