Родители заживо закопали в землю новорожденную дочь

Родители заживо похоронили новорожденную девочку на берегу реки в деревне на севере Индии, передает CNN. По информации телеканала, завернутого в полотенце ребенка случайно обнаружил местный житель. Сначала он подумал, что это кукла, поскольку из-под земли торчала только рука.

Неожиданно пальцы «куклы» зашевелились. В ужасе мужчина бросился за помощью, и вскоре на месте собралась целая толпа. Полицейский, участвовавший в спасении девочки, рассказал, что у нее были множественные травмы. По его словам, младенец задыхался, но чудом выжил.

Девочку доставили в больницу, где ей диагностировали тяжелую инфекцию и сепсис. Местные жители предположили, что ребенка могли похоронить из-за инвалидности или пола. Как отметил доктор Раджеш Кумар, он уже сталкивался с подобными случаями.

Ранее в Индии бродячие собаки растерзали новорожденного младенца, которого родители закопали на свалке. Трагедия произошла в округе Чхиндвара штата Мадхья-Прадеш. По предварительным данным, ребенок родился полностью здоровым, но семья все равно решила от него избавиться.