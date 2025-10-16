Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 12:35

Родители заживо закопали в землю новорожденную дочь

В Индии родители заживо похоронили новорожденную дочь из-за инвалидности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родители заживо похоронили новорожденную девочку на берегу реки в деревне на севере Индии, передает CNN. По информации телеканала, завернутого в полотенце ребенка случайно обнаружил местный житель. Сначала он подумал, что это кукла, поскольку из-под земли торчала только рука.

Неожиданно пальцы «куклы» зашевелились. В ужасе мужчина бросился за помощью, и вскоре на месте собралась целая толпа. Полицейский, участвовавший в спасении девочки, рассказал, что у нее были множественные травмы. По его словам, младенец задыхался, но чудом выжил.

Девочку доставили в больницу, где ей диагностировали тяжелую инфекцию и сепсис. Местные жители предположили, что ребенка могли похоронить из-за инвалидности или пола. Как отметил доктор Раджеш Кумар, он уже сталкивался с подобными случаями.

Ранее в Индии бродячие собаки растерзали новорожденного младенца, которого родители закопали на свалке. Трагедия произошла в округе Чхиндвара штата Мадхья-Прадеш. По предварительным данным, ребенок родился полностью здоровым, но семья все равно решила от него избавиться.

Индия
дети
новорожденные
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под Петербургом мужчина расстрелял пьяного охранника магазина
Россиянам рассказали о самых выгодных условиях по банковским вкладам
Терапевт объяснил, почему дети так часто болеют простудой
Продюсер рассказал, кто из российских звезд мог бы победить на «Грэмми»
ФАС вступилась за права россиян перед Apple
Строительство в эпоху ESG: сочетать экологичность, экономику и реальность
В России появится незаметный для тепловизоров бронежилет
Россиян предупредили о разбавленном бензине на заправках
Глава РФПИ оценил необходимость сотрудничества России и США в Арктике
Мать известного футболиста пытается отменить налог на шикарный подарок
Стало известно, кто может заменить Станковича в «Спартаке»
«Ничего не знает»: в Кремле осадили Рютте за оскорбление моряков и летчиков
Володин призвал не прощать Латвии гонения на россиян
Политолог дал оценку первой встречи Путина с новым лидером Сирии
В Кремле указали на совместный успех Путина и Трампа
Королевская семья Британии: новости, Кейт засняли за употреблением алкоголя
Названа дата завершения строительства автомобильного обхода Мариуполя
Песков рассказал, каким важным делом займется Путин вечером
Судимый охранник полез с языком к школьнице: мигранта закрыли на 12 лет
В Кургане осудили мужчину за изнасилование троих детей сожительницы
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
Общество

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.