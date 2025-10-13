Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 14:59

Собаки растерзали заживо закопанного на свалке младенца

В Индии собаки растерзали новорожденного, которого заживо закопали родители

Фото: IMAGO/Zoonar/Berit Kessler/Global Look Press

В Индии бродячие собаки растерзали новорожденного младенца, которого родители закопали заживо на свалке, сообщает The Times of India. Трагедия произошла в округе Чхиндвара штата Мадхья-Прадеш.

Согласно информации издания, правоохранители, получив 11 октября сигнал о странном поведении собак, обнаружили на свалке тело младенца с оторванной рукой и повреждениями головы. По предварительным данным, ребенок родился полностью здоровым, но семья решила от него избавиться. В настоящее проводится расследование по факту убийства новорожденного.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя жительница Барнаула лишила жизни своего новорожденного ребенка из-за страха перед реакцией родителей. 17-летняя девушка скрывала беременность и совершила преступление, находясь в одиночестве дома после родов.

До этого жительница Сестрорецка в Санкт-Петербурге принесла в женскую консультацию мертворожденного ребенка в пакете. 39-летняя женщина обратилась к врачам и рассказала о выкидыше на 21-й неделе беременности. Она обратилась к врачам спустя четыре дня, так как была в тяжелом эмоциональном состоянии.

