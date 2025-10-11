Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 10:05

Девушка убила младенца в попытке скрыть рождение от родителей

В Барнауле 17-летняя девушка убила новорожденного из-за страха перед родителями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несовершеннолетняя жительница Барнаула лишила жизни своего новорожденного ребенка из-за страха перед реакцией родителей, сообщает Следственный комитет по Алтайскому краю. 17-летняя девушка скрывала беременность и совершила преступление, находясь в одиночестве дома после родов.

По версии следствия, девушка нанесла младенцу множественные колото-резаные ранения в области шеи и груди. После этого тело было помещено в полиэтиленовый пакет и оставлено на улице. В настоящее время подозреваемая задержана, по факту происхождения возбуждено уголовное дело.

Ранее пресс-служба регионального СУ СК России сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении жительницы Свердловской области, обвиняемой в расправе над новорожденной дочерью. Ей инкриминируется совершение преступления по статье «Убийство малолетнего». В конце июня обвиняемая руками лишила жизни свою дочь, появившуюся на свет в мае. Причиной противоправного деяния стал интенсивный плач младенца. После совершения преступления женщина покинула жилище, но в скором времени была задержана.

дети
младенцы
убийства
роды
Барнаул
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти начали бить тревогу из-за зараженных листериозом феттучини
«Есть, что делить»: Алена Кравец о возможном разводе Самойловой и Джигана
Глава ФБПК на примере Земфиры объяснил, зачем лишать прав всех иноагентов
Стало известно, кто снимет фильм о Зеленском
Лучший способ приготовить ароматное клюквенное повидло дома
«Бункер Зеленского»: генерал предупредил Киев о последствиях блэкаута
«Он уверен»: на Западе усмотрели скрытый смысл в улыбке Путина на «Валдае»
Девушка убила младенца в попытке скрыть рождение от родителей
Белоруссия проверит войска с приведением их в высшую степень готовности
Россиянам рассказали, на какой работе можно получать свыше 200 тыс. рублей
«Отдай ее мне»: Трамп рассказал о необычном диалоге с лауреатом премии мира
«Скрепил народы»: Медведев отметил героизм солдат КНДР под Курском
Закрытые города России (ЗАТО): история, предприятия и как туда попасть
«Пришлем вам голову»: дочь бойца СВО рассказала, как ей угрожали украинцы
Финансист-растлитель малолетних встречался с властями Британии
Крупная американская газета пошла против новой политики Пентагона
Сценарий незавершенного фильма Чарли Чаплина хотят опубликовать
Медведев сделал заявление о стратегическом партнерстве с КНДР
Медведев передал Ким Чен Ыну письмо его дедушки
«Политика мешает»: Никас Сафронов о запрете русского за границей и уехавших
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.