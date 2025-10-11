Девушка убила младенца в попытке скрыть рождение от родителей В Барнауле 17-летняя девушка убила новорожденного из-за страха перед родителями

Несовершеннолетняя жительница Барнаула лишила жизни своего новорожденного ребенка из-за страха перед реакцией родителей, сообщает Следственный комитет по Алтайскому краю. 17-летняя девушка скрывала беременность и совершила преступление, находясь в одиночестве дома после родов.

По версии следствия, девушка нанесла младенцу множественные колото-резаные ранения в области шеи и груди. После этого тело было помещено в полиэтиленовый пакет и оставлено на улице. В настоящее время подозреваемая задержана, по факту происхождения возбуждено уголовное дело.

Ранее пресс-служба регионального СУ СК России сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении жительницы Свердловской области, обвиняемой в расправе над новорожденной дочерью. Ей инкриминируется совершение преступления по статье «Убийство малолетнего». В конце июня обвиняемая руками лишила жизни свою дочь, появившуюся на свет в мае. Причиной противоправного деяния стал интенсивный плач младенца. После совершения преступления женщина покинула жилище, но в скором времени была задержана.