07 октября 2025 в 19:49

Россиянка задушила месячную дочь из-за плача и сбежала

В Свердловской области будут судить убившую новорожденную дочь женщину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Свердловской области предстанет перед судом за расправу над своей новорожденной дочерью, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России. Против нее завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

В конце июня она руками задушила свою дочь, родившуюся в мае. Причиной стал сильный плач малышки. После она сбежала из квартиры, но вскоре была задержана.

В ближайшее время уголовное дело с уже утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — добавили там.

Ранее гражданку России Екатерину Бурнашкину, бросившую свою новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи в Турции сразу после родов, лишили родительских прав. Процесс проходил в закрытом режиме. Турецкий суд, в свою очередь, приговорил женщину к 15 годам за покушение на убийство, но апелляция переквалифицировала дело и освободила ее.

До этого самый кровавый маньяк в истории России и СССР Михаил Попков пожаловался, что из-за большого количества убийств они накладывались у него одно на другое. Согласно судебным документам, ангарский маньяк охотился на людей с 90-х годов. На его счету — 89 жестоких убийств.

происшествия
дети
убийства
Свердловская область
