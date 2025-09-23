Суд принял суровое решение в отношении россиянки, бросившей дочь в Турции Бросившую ребенка в аэропорту Турции Бурнашкину лишили родительских прав

Гражданку России Екатерину Бурнашкину, бросившую свою новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи в Турции сразу после родов, лишили родительских прав, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы. Соответствующее решение принял Павлово-Посадский суд Московской области. Сама Бурнашкина присутствовала на судебном заседании, процесс проходил в закрытом режиме.

Суд удовлетворил иск органов опеки к Бурнашкиной о лишении ее родительских прав, — говорится в сообщении.

В середине сентября Бурнашкина подала иск об оспаривании бездействия органов опеки. Аналогичное заявление в суд направила ее мать, бабушка малыша. По словам представителя защиты, опека отказывается встречаться с семьей и «закрывает кабинет», обе женщины не имеют официальных ограничений на взаимодействие с ребенком.

Ранее россиянка Эрика Владыко бросила дочь в отеле Бангкока и бесследно исчезла. Поиски женщины продолжались пять дней. Ее нашли в дешевом в неблагополучном районе Бангкока, однако вскоре мать снова исчезла. Позднее посольство России в Таиланде подтвердило, что Владыко жива, дипмиссия оказала ей консульскую помощь.