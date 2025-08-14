Женщина родила на обочине дороги, пока прохожие прикрывали ее зонтами Прохожие и водители приняли роды у жительницы Малайзии прямо на обочине трассы

Жительница Малайзии родила ребенка на обочине дороги, пуповину ей перерезали шнурками, сообщает MS News. Новорожденного с матерью доставили в больницу, они хорошо себя чувствуют.

Беременная женщина ехала с мужем на мотоцикле, но на светофоре у нее начались схватки. Женщина была вынуждена лечь на дорогу. Несколько водителей и прохожих помогли роженице. Они укрыли будущую маму зонтами от дождя и регулировали движение транспорта.

Ребенку помогли появиться на свет прямо на дороге. Перерезать пуповину ножницами не смогли и использовали шнурки из курьерской сумки. Медики скорой помощи прибыли на место лишь через полчаса.

