14 августа 2025 в 16:18

Женщина родила на обочине дороги, пока прохожие прикрывали ее зонтами

Прохожие и водители приняли роды у жительницы Малайзии прямо на обочине трассы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Малайзии родила ребенка на обочине дороги, пуповину ей перерезали шнурками, сообщает MS News. Новорожденного с матерью доставили в больницу, они хорошо себя чувствуют.

Беременная женщина ехала с мужем на мотоцикле, но на светофоре у нее начались схватки. Женщина была вынуждена лечь на дорогу. Несколько водителей и прохожих помогли роженице. Они укрыли будущую маму зонтами от дождя и регулировали движение транспорта.

Ребенку помогли появиться на свет прямо на дороге. Перерезать пуповину ножницами не смогли и использовали шнурки из курьерской сумки. Медики скорой помощи прибыли на место лишь через полчаса.

Ранее жительница Малайзии показала фотографии своей трансформации во время беременности. Ее лицо распухло, покрылось глубокими морщинами и воспалениями, придавая ей вид пожилой женщины. 28-летняя Фарах Файзал рассказала, что болезнь не поддавалась лечению, никто так и не смог понять причин происходящего. Тем не менее она каждый день просыпалась с новыми высыпаниями. Кожа все время чесалась и горела.

До этого сообщалось, что в Рязанском перинатальном центре родились близняшки с одной плацентой. По словам специалистов, так называемая монохориальная моноамниотическая двойня рождается крайне редко. При такой беременности оба ребенка находятся в одном плодном пузыре.

Малайзия
новорожднные
роды
дети
