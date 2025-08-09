Женщина показала, как резко «постарела» во время беременности

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Лицо жительницы Малайзии покрылось морщинами и сыпью во время беременности

Жительница Малайзии показала фотографии своей трансформации во время беременности, пишет Oddity Central. Ее лицо распухло, покрылось глубокими морщинами и воспалениями, придавая ей вид пожилой женщины.

28-летняя Фарах Файзал рассказала, что болезнь не поддавалась лечению, никто так и не смог понять причин происходящего. Тем не менее она каждый день просыпалась с новыми высыпаниями. Кожа все время чесалась и «горела».

Свой опыт Файзал назвала травмирующим, однако ей помогла поддержка мужа, который продолжал делать ей комплименты. Женщина добавила, что после родов ситуация улучшилась, и ее лицо понемногу возвращается к своему обычному виду.

Ранее изменения во внешности актрисы Дженны Ортеги после премьеры второго сезона «Уэнсдэй» неприятно удивили поклонников актрисы. Многие считают, что звезда сериала сделала неудачную операцию по удалению комков Биша. Некоторые пользователи заметили, что лицо Дженны изменилось: оно стало более худым, подбородок удлинился, а на щеках появились заметные впадины.

