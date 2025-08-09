Женщина показала, как резко «постарела» во время беременности

Жительница Малайзии показала фотографии своей трансформации во время беременности, пишет Oddity Central. Ее лицо распухло, покрылось глубокими морщинами и воспалениями, придавая ей вид пожилой женщины.

28-летняя Фарах Файзал рассказала, что болезнь не поддавалась лечению, никто так и не смог понять причин происходящего. Тем не менее она каждый день просыпалась с новыми высыпаниями. Кожа все время чесалась и «горела».

Свой опыт Файзал назвала травмирующим, однако ей помогла поддержка мужа, который продолжал делать ей комплименты. Женщина добавила, что после родов ситуация улучшилась, и ее лицо понемногу возвращается к своему обычному виду.

