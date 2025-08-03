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03 августа 2025 в 21:19

Фанаты разочаровались изменениями во внешности звезды фильма «Уэнсдэй»

Поклонники актрисы Дженны Ортеги не приняли изменения в ее внешности

Дженна Ортега Дженна Ортега Фото: IMAGO/Fred Duval/Global Look Press

Изменения во внешности Дженны Ортеги после премьеры второго сезона «Уэнсдэй» неприятно удивили поклонников актрисы, следует из комментариев на сайте Daily Mail. Многие считают, что звезда сериала сделала неудачную операцию по удалению комков Биша.

Некоторые пользователи заметили, что лицо Дженны изменилось: оно стало более худым, подбородок удлинился, а на щеках появились заметные впадины. По слухам, актриса удалила жировые отложения из области щек. Считается, что такая операция помогает сформировать более выразительные скулы и четкий овал лица. Однако результат зависит от индивидуальных особенностей лица пациентки и ее типа внешности.

Мнения пользователей соцсетей разделились: одни считают, что новая внешность соответствует готическому образу Уэнсдэй, другие выражают сожаление по поводу изменений и призывают вернуть прежний облик актрисы. Некоторые предполагают, что дело в неудачном макияже, а не в пластике.

Ранее сообщалось, что актрису Сельму Блэр принимают за пьяную из-за рассеянного склероза. По ее словам, диагноз был поставлен в 2018 году, а в 2021 году болезнь находится в стадии ремиссии. Рассеянный склероз проявляется в повышении тонуса мышц, когда актрисе нужно сосредоточиться.

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