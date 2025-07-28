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28 июля 2025 в 12:01

Симптомы болезни актрисы Сельмы Блэр приняли за опьянение

Актрису Сельму Блэр принимают за пьяную из-за рассеянного склероза

Сельма Блэр Сельма Блэр Фото: CraSH/Global Look Press

Звезда фильмов «Хеллбой» и «Блондинка в законе» Сельма Блэр в интервью People откровенно рассказала о том, с какими трудностями сталкивается во время поездок из-за рассеянного склероза. Актриса пожаловалась, что окружающие нередко принимают проявления ее болезни за признаки алкогольного опьянения.

У меня дистония, которую часто ошибочно принимают за трудный характер или состояние опьянения. Возможно, так оно и есть, — призналась знаменитость.

Она добавила, что при необходимости сосредоточиться ее тело может реагировать спастикой, при которой возникает повышение тонуса мышц. Блэр поставили диагноз в 2018 году. С 2021 года болезнь находится в стадии ремиссии, однако актриса не скрывает, что рассеянный склероз ухудшил качество ее жизни.

Ранее врач Ольга Чиркова заявила, что здоровый образ жизни и минимум стрессов снижают риск развития рассеянного склероза. Она подчеркнула важность ранней диагностики и своевременного обращения к врачу при первых симптомах болезни. По ее словам, к факторам риска относятся инфекции, вредные привычки, хронический стресс и дефицит витамина D.

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