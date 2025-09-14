Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 11:21

Оставившая ребенка в туалете мать борется за права

Женщина подала иск к опеке после того, как оставила ребенка в турецком туалете

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Екатерина Бурнашкина, оставившая новорожденную дочь в туалете турецкого аэропорта, подала иск об оспаривании бездействия органов опеки, сообщает РИА Новости. Аналогичное заявление в суд направила ее мать, бабушка малыша.

По словам представителя защиты, опека отказывается встречаться с семьей и «закрывает кабинет», обе женщины не имеют официальных ограничений на взаимодействие с ребенком. Иски поданы о бездействии, поскольку формального отказа в предварительной опеке не поступало.

Павлово-Посадский суд назначил на 23 сентября закрытое заседание по вопросу лишения Бурнашкиной родительских прав по иску приемной семьи. Турецкий суд приговорил женщину к 15 годам за покушение на убийство, но апелляция переквалифицировала дело и освободила ее. Ребенок временно находится в гостевой приемной семье, а биологическая мать не может с ним видеться.

Ранее в штате Флорида был зафиксирован уникальный случай рождения ребенка весом около 6,5 кг, что стало рекордом для местного медицинского учреждения. 40-летняя Даниэлла Хайнс во время кесарева сечения ощутила необычную боль и давление, причина которых стала ясна лишь после извлечения младенца.

