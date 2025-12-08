ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 14:56

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Анталье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщается на официальном сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Эпицентр подземных толчков расположен в 15 км к северо-востоку от Антальи, в которой проживает около 758 тыс. человек.

Очаг сейсмической активности залегал на глубине 95 км. На данный момент сообщений о пострадавших или материальном ущербе не поступало.

Ранее землетрясение произошло в Северо-Курильске. В результате подземных толчков местная больница получила повреждения. В частности, в здании произошел прорыв отопительной трубы. Прокуратура взяла под контроль ход устранения последствий повреждений в медицинском учреждении, а глава ведомства совершил объезд по территории Северо-Курильска.

До этого сообщалось, что при землетрясении у Токио могут погибнуть до 18 тыс. человек. Экономический ущерб составит $535 млрд (41 трлн рублей). Согласно проекту доклада правительства, речь идет о возможном землетрясении магнитудой 7,3, которое может произойти в ближайшие 10 лет. В проекте доклада, который будет официально опубликован в середине декабря, также отмечается, что в результате сильных подземных толчков около 400 тыс. зданий будут разрушены.

