08 декабря 2025 в 10:11

В Японии посчитали, сколько людей могут погибнуть при землетрясении у Токио

Nikkei Asia: до 18 тысяч человек могут погибнуть при землетрясении у Токио

Фото: Shutterstock/FOTODOM
До 18 тыс. человек могут погибнуть при землетрясении у Токио, сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на проект доклада правительства. При этом экономический ущерб составит $535 млрд (41 трлн рублей).

Согласно документу, речь идет о возможном землетрясении магнитудой 7,3, которое может произойти в ближайшие десять лет. В проекте доклада, который будет официально опубликован в середине декабря, также отмечается, что в результате сильных подземных толчков около 400 тыс. зданий будут разрушены.

Эксперты считают, что вероятность мощного землетрясения в ближайшие 30 лет равна 70%. При этом их прогноз улучшился, по сравнению с 2013 годом, когда предполагалась гибель 23 тыс. человек и уничтожение 610 тыс. построек.

Ранее землетрясение произошло в Северо-Курильске. В результате подземных толчков местная больница получила повреждения. В частности, в здании произошел прорыв отопительной трубы. Прокуратура взяла под контроль ход устранения последствий повреждений в медицинском учреждении, а глава ведомства совершил объезд по территории Северо-Курильска.

