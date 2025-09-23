«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 09:09

Дипмиссия в Бангкоке оказала помощь бросившей дочь россиянке Владыко

Фото: Teera Noisakran/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посольство России в Таиланде подтвердило, что пропавшая ранее россиянка Эрика Владыко жива и ее жизни ничто не угрожает. Дипмиссия оказала ей консульскую помощь и организовала встречу с матерью, после чего прекратила поиски, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом диппредставительства Илью Ильина.

Нашей задачей было выяснить, что она жива и что для ее жизни в настоящий момент нет потенциальных угроз. Мы также оказали ей необходимую консульскую помощь — организовали ее встречу с прибывшей из Владивостока матерью. Далее наши обязанности заканчиваются, любой гражданин имеет право делать все, что он хочет, в рамках закона. Дальнейшими поисками мы заниматься не будем, потому что мы свою работу выполнили, — сказал Ильин.

На прошлой неделе Владыко оставила маленькую дочь одну в отеле Бангкока и бесследно исчезла. Маленькую девочку поместили в детский дом. Поиски женщины продолжались пять дней. Позднее Владыко нашли в дешевом хостеле в неблагополучном районе Бангкока. Сотрудники российского посольства пригласили женщину на беседу. Кроме того, дипломаты подтвердили готовность оказать помощь туристке.

Тем не менее, Владыко вновь исчезла. По информации источников, 34-летняя женщина уехала в неизвестном направлении. Свою четырехлетнюю дочь россиянка снова бросила.

