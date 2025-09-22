«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 14:39

Пропавшая в Таиланде россиянка снова исчезла и бросила дочь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Туристка из России Эрика Владыко, найденная в хостеле Бангкока после пропажи на территории Таиланда, вновь исчезла, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на сотрудников гостиницы. По информации источников, 34-летняя женщина уехала в неизвестном направлении. При этом свою четырехлетнюю дочь россиянка вновь бросила.

Как уточнил канал, за все время проживания Владыко в гостинице местные работники ни разу не видели ее пьяной или под воздействием наркотиков. Они утверждают, что россиянка находилась в номере и никого не пускала. Однако в этот понедельник, 22 сентября, она собрала вещи и уехала.

На прошлой неделе Владыко оставила маленькую дочь одну в отеле Бангкока и бесследно исчезла. Маленькую девочку поместили в детский дом. Поиски женщины продолжались пять дней.

Позднее Владыко нашли в дешевом хостеле в неблагополучном районе Бангкока. Сотрудники российского посольства пригласили женщину на беседу. Кроме того, дипломаты подтвердили готовность оказать помощь туристке.

Бангкок
Таиланд
россияне
дети
пропажи
пропавшие
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян призвали избегать опасных районов КНР из-за тайфуна
В двух судах Москвы объявили пожарную эвакуацию
23 сентября: день рябины, жестовых языков и беспокойных ног
Доллар по 110: почему падает рубль, что будет с курсом в 2026 году
Россия попросила ООН смягчить санкции в одной сфере
Путин: Россия будет придерживаться ДСНВ в течение года после 5 февраля
Курьеры стали получать больше работников с высшим образованием
Ученые зафиксировали редкое явление на Солнце во время затмения
Дом как экосистема: когда приборы работают вместе
Женщина пострадала при атаке ВСУ на Астраханскую область
Стало известно о смерти актера из «Морского патруля»
Математик рассказала, как привести семейный бюджет в порядок
Путин оценил эффективность сил сдерживания России
В Госдуме поддержали бесплатное получение профессии для школьников
Полиция застрелила подростка в «Макдоналдсе» на глазах у детей
Смерть матери, измены Варум, скандал из-за СВО: как живет Леонид Агутин
Гроссмейстер Карякин рассказал о попытках Запада расколоть шахматный мир
Утопил как котенка: отец убил дочку с ДЦП, не желая платить алименты?
Как и когда сажать клубнику осенью: пошаговая инструкция
Готовлю патиссоны так, что даже мясо не нужно
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.