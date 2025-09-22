Пропавшая в Таиланде россиянка снова исчезла и бросила дочь

Туристка из России Эрика Владыко, найденная в хостеле Бангкока после пропажи на территории Таиланда, вновь исчезла, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на сотрудников гостиницы. По информации источников, 34-летняя женщина уехала в неизвестном направлении. При этом свою четырехлетнюю дочь россиянка вновь бросила.

Как уточнил канал, за все время проживания Владыко в гостинице местные работники ни разу не видели ее пьяной или под воздействием наркотиков. Они утверждают, что россиянка находилась в номере и никого не пускала. Однако в этот понедельник, 22 сентября, она собрала вещи и уехала.

На прошлой неделе Владыко оставила маленькую дочь одну в отеле Бангкока и бесследно исчезла. Маленькую девочку поместили в детский дом. Поиски женщины продолжались пять дней.

Позднее Владыко нашли в дешевом хостеле в неблагополучном районе Бангкока. Сотрудники российского посольства пригласили женщину на беседу. Кроме того, дипломаты подтвердили готовность оказать помощь туристке.