Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
04 октября 2025 в 08:25

Ангарский маньяк признался, почему не помнит всех совершенных убийств

Ангарский маньяк Попков заявил, что убийства у него накладывались одно на другое

Михаил Попков Михаил Попков Фото: RF Investigative Committee/via Globallookpress.com/Global Look Press

Самый кровавый маньяк в истории России и СССР Михаил Попков пожаловался, что из-за большого количества убийств они накладывались у него одно на другое. Согласно судебным документам, ангарский маньяк охотился на людей с 90-х годов. На его счету — 89 жестоких убийств, сообщает РИА Новости.

Одной из жертв Попкова стала 36-летняя женщина, работавшая уборщицей в ангарской школе. Мужчина встретил ее в парке «Современник» в 2011 году. Во время допроса преступник рассказал, что поссорился с женщиной, разозлился, решил ее убить и пошел вслед за ней.

Он точно последовательность событий не помнит, так как прошло много времени, и у него было совершено много убийств женщин, они накладываются одно на другое, — говорится в материалах.

Ранее сообщалось, что в ходе нападения на уборщицу Попков избил ее, пытался ее задушить, а затем нанес множественные удары топором по голове. После убийства он отнес тело в заброшенную парковую башню, где облил горючей жидкостью и поджег.

До этого криминалист Михаил Игнатов заявил, что признательные показания Попкова позволят семьям жертв проститься с ними и похоронить останки. По его словам, неизвестно, в скольких еще преступлениях признается ангарский маньяк в будущем.

Ангарск
маньяки
убийства
преступления
