Ангарский маньяк сломал одной из жертв 10 ребер и пробил череп топором Ангарский маньяк Попков в 2011 году сломал жертве 10 ребер и сжег труп в парке

Ангарский маньяк Михаил Попков, отбывающий пожизненный срок за десятки жестоких убийств, во время одного из них сломал жертве 10 ребер, пробил череп топором и сжег ее, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Жертвой преступника стала 36-летняя уборщица одной из школ Ангарска.

Попков встретил ее в парке «Современник» в 2011 году, когда возвращался домой после ремонта в купленной квартире. Между ними вспыхнула ссора. В ходе нападения мужчина избил женщину, пытался ее задушить, а затем нанес множественные удары топором по голове. После убийства он переместил тело в заброшенную парковую башню, где облил горючей жидкостью и поджег.

Согласно заключению судмедэкспертизы, жертва скончалась от тяжелейших травм, включая открытое повреждение черепа и множественные переломы ребер. По данному эпизоду в конце августа 2025 года маньяк был приговорен к 9,5 года лишения свободы. Этот срок был присоединен к предыдущим приговорам, в результате чего окончательной мерой наказания для Попкова стало пожизненное заключение в колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что битцевский маньяк Александр Пичушкин, отбывающий наказание в колонии для пожизненно заключенных «Полярная сова», переживает из-за маньяков, убивших больше людей, чем он. Как оказалось, Пичушкина разозлил тот факт, что по количеству убитых его «обогнал» Попков.