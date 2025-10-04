Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 07:54

Ангарский маньяк сломал одной из жертв 10 ребер и пробил череп топором

Ангарский маньяк Попков в 2011 году сломал жертве 10 ребер и сжег труп в парке

Михаил Попков Михаил Попков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ангарский маньяк Михаил Попков, отбывающий пожизненный срок за десятки жестоких убийств, во время одного из них сломал жертве 10 ребер, пробил череп топором и сжег ее, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Жертвой преступника стала 36-летняя уборщица одной из школ Ангарска.

Попков встретил ее в парке «Современник» в 2011 году, когда возвращался домой после ремонта в купленной квартире. Между ними вспыхнула ссора. В ходе нападения мужчина избил женщину, пытался ее задушить, а затем нанес множественные удары топором по голове. После убийства он переместил тело в заброшенную парковую башню, где облил горючей жидкостью и поджег.

Согласно заключению судмедэкспертизы, жертва скончалась от тяжелейших травм, включая открытое повреждение черепа и множественные переломы ребер. По данному эпизоду в конце августа 2025 года маньяк был приговорен к 9,5 года лишения свободы. Этот срок был присоединен к предыдущим приговорам, в результате чего окончательной мерой наказания для Попкова стало пожизненное заключение в колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что битцевский маньяк Александр Пичушкин, отбывающий наказание в колонии для пожизненно заключенных «Полярная сова», переживает из-за маньяков, убивших больше людей, чем он. Как оказалось, Пичушкина разозлил тот факт, что по количеству убитых его «обогнал» Попков.

Ангарск
маньяки
жертвы
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ангарский маньяк сделал признание об орудии убийства
Пенсионер из Германии спровоцировал массовое отравление
Россиянам раскрыли, когда пособие по беременности превысит 1 млн рублей
Звание на Украине, операция, слова об СВО: как живут актрисы «Сватов»
Стилист рассказала, какие символы русской культуры скоро войдут в моду
Отчаянное спасение элиты ВСУ, бои в Северске: новости СВО к утру 4 октября
Ангарский маньяк сломал одной из жертв 10 ребер и пробил череп топором
Россия может обзавестись новым поставщиком морепродуктов
В США объяснили, почему Киев не получит новые модификации Tomahawk
Российский боец в одиночку удерживал дюжину украинских солдат 17 часов
«Надуманная глупость»: посла Украины поставили на место из-за Нетребко
Оператор австрийской компании ORF засудил ТЦК после насильного задержания
Свыше десятка регионов России попали под удар почти 120 БПЛА
Нурмагомедов раскрыл, кому посвятил победу в реванше над Хьюзом в Дубае
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 октября: инфографика
Некоторые россияне получат повышенную пенсию за январь в декабре
Киев атаковал сразу пять муниципалитетов Ростовской области
Штурмовавший Капитолий в 2021 году «шаман» передал привет Путину
Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту больше девяти километров
Где-то грозы и плюс 24, а где-то снег и минус 19: погода в РФ 6–12 октября
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Общество

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.