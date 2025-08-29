Раскрыто, о чем переживает битцевский маньяк в «Полярной сове» Правозащитница Меркачева: маньяк Пичушкин ревнует к тем, кто убил больше людей

Битцевский маньяк Александр Пичушкин, отбывающий наказание в колонии для пожизненно заключенных «Полярная сова», переживает из-за маньяков, убивших больше людей, чем он, рассказала NEWS.ru член Совета по правам человека, правозащитница Ева Меркачева. По ее словам, к ним он испытывает настоящую ревность.

Я общалась с людьми, кто сидел с ним в разное время. Террорист Королев (в 2006 году взорвал Черкизовский рынок, погибли 14 человек. — NEWS.ru) был его сокамерником. Говорит, что однажды задержали еще одного преступника, у которого было больше 80 жертв. Узнав про это, Пичушкин устроил истерику в камере, — вспомнила Меркачева.

По ее словам, почти все время Пичушкин рассказывает про себя и свои убийства. Он ревнует и переживает из-за того, что по количеству убитых его «обогнал» ангарский маньяк Михаил Попков, которой убил почти сотню человек.

Ранее стало известно, что число жертв ангарского маньяка увеличилось до 92. Одну из своих женщин он убил топором, облил горючей жидкостью, поджег и скрылся.