День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 17:47

Раскрыто, о чем переживает битцевский маньяк в «Полярной сове»

Правозащитница Меркачева: маньяк Пичушкин ревнует к тем, кто убил больше людей

Александр Пичушкин Александр Пичушкин Фото: Алексей Панов/РИА Новости

Битцевский маньяк Александр Пичушкин, отбывающий наказание в колонии для пожизненно заключенных «Полярная сова», переживает из-за маньяков, убивших больше людей, чем он, рассказала NEWS.ru член Совета по правам человека, правозащитница Ева Меркачева. По ее словам, к ним он испытывает настоящую ревность.

Я общалась с людьми, кто сидел с ним в разное время. Террорист Королев (в 2006 году взорвал Черкизовский рынок, погибли 14 человек. — NEWS.ru) был его сокамерником. Говорит, что однажды задержали еще одного преступника, у которого было больше 80 жертв. Узнав про это, Пичушкин устроил истерику в камере, — вспомнила Меркачева.

По ее словам, почти все время Пичушкин рассказывает про себя и свои убийства. Он ревнует и переживает из-за того, что по количеству убитых его «обогнал» ангарский маньяк Михаил Попков, которой убил почти сотню человек.

Ранее стало известно, что число жертв ангарского маньяка увеличилось до 92. Одну из своих женщин он убил топором, облил горючей жидкостью, поджег и скрылся.

убийцы
маньяки
исправительные колонии
преступления
ФСИН
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рабочий из Дагестана домогался до пассажирки и был арестован
Арестован глава крупнейшего завода по производству этилового спирта
Украинский беженец в Польше пригрозил поджогами после отмены пособий
Легендарный японский полководец остался без головы
Машина влетела в жилой дом и вызвала пожар после гибели водителя из-за ВСУ
Москвич задержал таксиста после мастурбации в салоне
СК Армении подтвердил задержание дипломата за госизмену
Противный ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Змея в ведре и проститутка в кроссовках: главные ЧП за день
Как сделать вяленые помидоры, которые покорят всех
6 идей для кабачковой икры, которые вас удивят
Повышение МРОТ на 20,7% затронет 4,6 млн человек
Эксперт предрек выход индийского автопрома на российский рынок
Лукашенко предложил важное изменение для ШОС
«Финальная точка»: американист раскрыл детали закрытия USAID
«Три гида запретили идти в горы»: почему Наговицину так и не спасли
Альпинист объяснил, при каких условиях Наговицину могли бы спасти
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Алиева в рамках саммита ШОС
Пловец раскрыл реакцию иностранцев на победы россиян на ЧМ в Сингапуре
Для машин с иностранными номерами в России могут ужесточить правила
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.