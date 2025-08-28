Душил на трупе подруги: ангарский маньяк слепил «бутерброд» из убитых

Ангарский маньяк Михаил Попков признался еще в двух убийствах молодых женщин в 2008 году. Теперь число его жертв увеличилось до 92. NEWS.ru рассказывает об очередном кейсе в криминальной «карьере» известного душегуба.

Двойное убийство

Михаил Попков, известный как ангарский маньяк, признался еще в одном преступлении — двойном убийстве, совершенном в 2008 году. Он заявил следователям, что его жертвами стали две подруги. С ними он познакомился на Московском тракте в Ангарске.

«По версии следствия, в августе 2008 года обвиняемый подъехал на автомобиле к участку местности, расположенному на Московском тракте в городе Ангарске, где встретил двух женщин. В процессе знакомства между ними произошла ссора», — рассказали в пресс-службе управления СКР.

Душил жертву, пока ее подруга сидела в машине

Попков рассказал следователям, что сначала задушил одну из своих жертв веревкой, пока подруга сидела в его автомобиле. Затем таким же образом расправился с другой девушкой.

«В ходе конфликта, пока одна из жертв сидела в салоне автомобиля, Попков накинул на шею девушки, находившейся на улице, веревку и стал своими руками стягивать ее концы. Убедившись, что она не подает признаков жизни, фигурант вернулся к транспортному средству, вывел из него вторую женщину, после чего совершил ее убийство аналогичным способом», — поделились в Следственном комитете.

На видео со следственного эксперимента Попков рассказывал, как душил вторую девушку практически на трупе ее подруги. Он стягивал шею девушки, пока она не перестала подавать признаки жизни.

«И все, она легла, я ее не трогал. Они одна на другой остались», — говорит Попков.

«Им терять нечего»

Ангарский маньяк начал признаваться в новых убийствах два года назад. Из-за этого он часто покидает колонию строгого режима, где отбывает наказание. Член Совета при президенте России по правам человека Ева Меркачева говорила RTVI, что массовое раскрытие давних преступлений по признаниям пожизненно осужденных — «очень опасная практика».

«Им терять нечего, и они, поверьте, готовы дать любые показания, чтобы какие-то поблажки были, чтобы прокатиться, может быть, в Москву — для них это целое приключение», — говорила она.

В июле 2025 года маньяк признал вину в убийстве женщины в ангарском парке за ДК «Современник» в мае 2011 года. По версии следствия, Попков встретил там прохожую и во время беседы между ними возникла ссора, мужчина нанес ей несколько ударов топором, после этого облил погибшую горючей жидкостью, поджег и скрылся.

«С учетом ранее расследованных уголовных дел доказана причастность Михаила Попкова к совершению 87 убийств и трех покушений на убийство в период с 1992 по 2010 год (не считая признания по двум новым эпизодам. — NEWS.ru), за совершение которых он приговорен к пожизненному лишению свободы», — рассказали в СКР.

