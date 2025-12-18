Новый год-2026
18 декабря 2025 в 10:35

Мошенники нашли простую лазейку в законе о дропперах

Мошенники начали вовлекать россиян в незаконные схемы под видом транзакций

Мошенники начали обходить закон о дропперах, прося россиян самих проводить операции под видом криптотранзакций или легкого заработка, пишут «Известия». Такие схемы не освобождают исполнителей от уголовной ответственности.

Злоумышленники убеждают человека, что он участвует в законных операциях с криптовалютой, например, в обмене или переводе средств. На деле через его карту или кошелек выводятся украденные деньги, а сам человек становится дроппером. Речь идет об объявлениях: «Работа с криптой, доход от 50 тыс. рублей в месяц», «Обмен валюты с процентной ставкой».

Россиян просят не передавать неизвестным реквизиты карт, логины/пароли от банков, данные SIM-карт, не верить предложениям легкого заработка через переводы или криптовалюту и избегать подозрительных вакансий с выплатами за «обналичивание» или «переводы».

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой рассказал, что свыше 2 млн человек задействованы в дропперстве на территории России. При этом количество дропперов не уменьшается.

