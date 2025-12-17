Котлеты и зразы идут лесом — эти биточки завоевали наш семейный стол: готовлю к ужину с сочной начинкой

Эти биточки — настоящее кулинарное приключение, где под золотистой сырной корочкой и сочной мясной оболочкой скрывается ароматная, тушеная начинка из овощей и грибов. Сочетание говядины, куриной грудки и говяжьего жира гарантирует невероятную сочность и глубину вкуса, а «секретный» овощной центр делает каждую котлету уникальной и неожиданной.

Для фарша: говядину (500 г), куриную грудку (100 г), говяжий жир (100 г) и лук (100 г) пропускаю через мясорубку с мелкой решеткой. Добавляю соль (1 ст. л.), черный перец (0,5 ч. л.) и щепотку красного перца. Фарш энергично отбиваю о дно миски или столешницу в течение 10–15 минут, затем накрываю пищевой пленкой и убираю в холодильник на 1 час.

Для начинки: лук (1/2 шт.) и болгарский перец (1 шт.) мелко нарезаю. Помидор (1 шт.) и шампиньоны (100 г) режу кубиками. В сковороде растапливаю сливочное масло (50 г), обжариваю лук до прозрачности, добавляю перец, грибы и помидор. Тушим под крышкой на среднем огне до мягкости овощей и выпаривания лишней жидкости. Солю и перчу по вкусу.

Сборка и запекание: Достаю охлажденный фарш. Формирую шарики весом около 100 г каждый. Стакан смачиваю в холодной воде и продавливаю им в центре каждого шарика углубление. В углубление кладу 1-2 ч. л. остывшей овощной начинки, аккуратно защипываю края, формируя биточек.

Выкладываю биточки швом вниз в форму для запекания. Ставлю в разогретую до 200 °C духовку на 15–20 минут. Затем достаю, посыпаю каждый биточек тертым сыром и возвращаю в духовку еще на 5–7 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

