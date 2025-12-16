Если приготовить грудку так, то она становится деликатесом — просто чумовой рецепт для этой части курицы

Если приготовить грудку так, то она становится деликатесом — просто чумовой рецепт для этой части курицы

Если приготовить грудку так, то она становится деликатесом! Сочная, ароматная и невероятно вкусная куриная грудка, которая буквально тает во рту. Золотистая корочка снаружи и насыщенный соус делают это блюдо настоящей вкуснятиной для праздничного стола или уютного ужина.

Ингредиенты на 2–3 порции: куриная грудка — 2 штуки, сливочное масло — 30 г, оливковое масло — 1 ст. л., чеснок — 2–3 зубчика, мёд — 1 ст. л., соевый соус — 2 ст. л., сладкий чили — 1 ст. л., яблочный уксус — 1 ч. л., соль, чёрный перец, специи по вкусу.

Приготовление: куриную грудку разрежьте пополам вдоль. Разогрейте сливочное масло на сковороде, обжарьте грудки со специями до золотистой корочки с обеих сторон, но не до полной готовности. Выньте грудку со сковороды и отложите. Влейте оливковое масло, добавьте измельчённый чеснок, мёд, соевый соус, сладкий чили и яблочный уксус, перемешайте до образования соуса. Верните грудки в сковороду и доведите до готовности, обжаривая в ароматном соусе, пока мясо полностью не пропитается вкусами. Подавайте горячей, полив оставшимся соусом.

Ранее мы делились рецептом шаурмы «Тропики», которую хвалили все гости вечеринки. Никто не ожидал, что сочетание с ананасом будет таким бомбическим.