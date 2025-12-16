Названы причины особенного беспокойства Зеленского из-за плана Трампа Politika: Зеленский опасается, что мирный план по Украине не согласуют с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский особенно беспокоится относительно мирного плана президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу, передает издание Politika. Согласно источнику, причиной этому стало нежелание лидера Белого дома обсуждать урегулирование со странами ЕС.

Что особенно беспокоит Зеленского, так это тот факт, что в требовании Вашингтона ничего не говорится о согласовании с требованиями европейцев, — сказано в публикации.

Авторы издания считают, что Трамп продолжает следовать внешнеполитическому курсу, начало которому было положено во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Усилия Запада похожи на попытку «ухватиться за последнюю соломинку», заключили в источнике.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский, говоря, что готов к проведению выборов, врет Трампу. По его словам, Зеленский давно «узурпировал всю вертикаль государственной власти».

До этого лидер Соединенных Штатов заявил о системной коррупции на Украине. Во время общения с прессой в Вашингтоне он также усомнился в демократичности украинской политической модели, сославшись на многолетний перерыв в проведении общенационального голосования.