16 декабря 2025 в 22:50

В Арктике зафиксировали самый теплый год за последние 125 лет

Фото: imago stock&people/Global Look Press
Период с октября 2024 года по сентябрь 2025 года стал самым теплым в Арктике за всю историю наблюдений, передает Национальное управление океанических и атмосферных исследований. Повышение температуры воздуха и воды привело к интенсивному таянию ледников, в результате начались серьезные изменения арктического ландшафта, отметили в источнике.

Подчеркивается, что высвобождающиеся изо льда элементы, такие как железо, загрязняют местные воды. Это создает прямую угрозу для некоторых видов фауны Чукотского и Берингова морей, заключили в источнике.

Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев заявил, что западные страны усиливают военное присутствие в Арктике и предпринимают шаги, направленные на ограничение экономической деятельности России в регионе. По его словам, обстановка в Арктике становится более напряженной из-за конкуренции мировых держав за ресурсы и контроль над ключевыми коммуникациями.

До этого статс-секретарь — замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский заявил, что Россия планирует создать в Арктике 50 тыс. рабочих мест в рамках новых инвестиционных проектов. Он отметил, что на сегодняшний день в этом регионе создана 21 тыс. новых рабочих мест.

Арктика
рекорды
температуры
загрязнения
