Госбюджет-2026: сколько потратят на СВО, социалку, медицину и образование

В конце осени Госдума приняла в окончательном чтении проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». NEWS.ru провел детальный разбор главного финансового документа страны. Разбираем, какие расходы государство обозначило как приоритетные, за счет чего будут покрывать дефицит и как будут наполнять бюджет.

Какими будут доходы бюджета в ближайшие три года

Объем доходов федерального бюджета составит: в 2026 году — 40,28 трлн рублей, в 2027-м — 42,91 трлн рублей, в 2028-м — 45,87 трлн рублей. Совокупный объем доходов федерального бюджета за трехлетний период превысит 129 трлн рублей.

В 2026 году ожидается 8,918 трлн рублей нефтегазовых поступлений и 31,364 трлн рублей — ненефтегазовых. Доля нефтегазовых доходов от их общего объема снизится, как ожидается, с 23,3% в 2025-м до 21,2% в 2028-м.

Доходы планируется увеличить за счет повышения НДС и других налоговых изменений, объясняют эксперты.

«Социальную составляющую бюджета сохраняли всеми силами, но заплатить за это экономике придется усилением налоговой нагрузки», — считает член генерального совета «Деловой России» экономист Олег Николаев.

Базовая ставка НДС повышается с 20% до 22%, хотя льготная — 10% — сохранена для всей социально значимой корзины. Плюс снижение порога НДС для МСП, пусть и не такое резкое, как планировалось поначалу, резюмировал он.

Какими будут расходы бюджета в 2026–2028 годах

Объем расходов федерального бюджета составит: в 2026 году — 44,07 трлн рублей, в 2027-м — 46,1 трлн рублей, в 2028-м — 49,38 трлн рублей. Совокупный объем расходов федерального бюджета в 2026–2028 годах составит около 140 трлн рублей.

Крупнейшая статья расходов федерального бюджета на 2026 год — национальная оборона, отметил Щербаченко.

На эти цели будет выделено 12,93 трлн рублей — 29,3% бюджета. На социальную политику предполагается направить 7,1 трлн рублей (16,1%), на национальную экономику — 4,77 трлн рублей (10,8%), на нацбезопасность и правоохранительную деятельность — 3,91 трлн рублей (8,9%).

Раздел «Социальная политика» включает в себя индексацию зарплат врачам, учителям, медицинским и социальным работникам на 7,6%. На столько же вырастут страховые пенсии работающим и неработающим пенсионерам.

Немаловажно, что прожиточный минимум в 2026-м поднимется до 18 939 рублей, в 2027-м — до 19 697 рублей, в 2028-м — до 20 485 рублей. Это позволит увеличить пособия и социальные выплаты. МРОТ в 2026-м вырастет до 27 093 рублей, подчеркивают эксперты.

Каким будет дефицит бюджета в ближайшие три года

Объем дефицита федерального бюджета составит: в 2026 году — 3,79 трлн рублей, в 2027-м — 3,18 трлн рублей, в 2028-м — 3,51 трлн рублей.

Как рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, федеральный бюджет на 2026–2028 годы верстался исходя из достаточно непростых внешних условий: сохранение санкций, фактически не растущий импорт ($294 млрд против $291 млрд в этом году), слабое увеличение экспорта ($434 млрд против $415 млрд), незначительное повышение прогнозной цены российской нефти ($59 за баррель против $58). И дефицит в 3,8 трлн рублей (1,6% ВВП) был прогнозируемым.

Какие расходы государства оказались приоритетными

Важными приоритетами являются обеспечение потребностей СВО, поддержка военнослужащих и членов их семей, поддержка предприятий оборонно-промышленного комплекса, отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Еще один из ключевых приоритетов — улучшение демографической ситуации. На эти цели в 2026–2028 годах будет направлено свыше 10 трлн рублей. Это и выплата ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, и семейный капитал, и вводимая с 2026 года ежегодная семейная выплата, предусматривающая возврат большей части уплаченного НДФЛ», — отметил он.

Эксперт добавил, что федеральный бюджет сформирован таким образом, чтобы обеспечить достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных президентом России на период до 2030 года.

По словам экономиста, будет продолжена активная работа по модернизации систем образования и здравоохранения. Кроме того, продолжатся реализация программ формирования современной городской среды и государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», ликвидация аварийного жилищного фонда.

Эксперты обозначили еще один приоритет — технологическое лидерство, в том числе развитие микроэлектроники, робототехники, станкостроения.

На эти цели будет потрачено 2,5 трлн рублей, уточнил Щербаченко.

Помимо этого, около 200 млрд рублей будет выделено на развитие опорной сети аэродромов — это позволит реконструировать и построить к 2030 году не менее 75 объектов.

Каким получился бюджет на 2026–2028 годы

По мнению директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, бюджет-2026 выглядит сбалансированным лишь при благоприятном сценарии по сырьевым рынкам. При этом его фактическое исполнение, вероятно, потребует точечных корректировок в течение года, что усиливает неопределенность для бизнеса и домохозяйств.

В целом бюджетная политика Российской Федерации на 2026–2028 годы носит комплексный характер и ориентирована на обеспечение устойчивого социально-экономического роста, заключил Балынин.

