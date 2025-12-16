Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 21:35

СК разбирается в обстоятельствах смерти четырехлетней девочки в больнице

СК проводит проверку после смерти четырехлетней девочки в саратовской больнице

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области следователи организовали проверку по факту смерти четырехлетней девочки в местной больнице, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Ребенок скончался в инфекционном отделении спустя три дня после поступления в медучреждение.

Базарно-Карабулакским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СК России проводится проверка по факту смерти четырехлетнего ребенка, — сообщили в ведомстве.

Девочка поступила в больницу 13 декабря. Родители вызвали скорую помощь из-за плохого самочувствия ребенка. 16 декабря она умерла.

Следователи осмотрели место происшествия с судмедэкспертом. При внешнем осмотре тела ребенка признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Ранее в Бурятии семья с ребенком погибла в результате отравления угарным газом. Родители установили дизельный генератор после того, как их дом отключили от электроснабжения из-за неоплаченных счетов. Тела двух взрослых и одного ребенка обнаружили в СНТ «Черемушки» в Улан-Удэ 14 декабря.

До этого в Якутии возбудили уголовное дело после массового отравления детей хлором в бассейне города Нерюнгри. Пострадали 13 подростков в возрасте от 11 до 16 лет, у них диагностированы химические ожоги глаз. Следователи начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

больницы
смерти
дети
Саратовская область
проверки
Следственный комитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Госбюджет-2026: сколько потратят на СВО, социалку, медицину и образование
Пожилой пациентке из Великого Новгорода ошибочно удалили здоровый орган
В Белом доме объяснили причину скандальной перепалки Трампа и Зеленского
На Украине раскрыли, чем США грозят Зеленскому
Власти Крыма продали порт в Евпатории за 193 млн рублей
Огромное нашествие муравьев настигло россиян в пятизвездочном отеле
СК разбирается в обстоятельствах смерти четырехлетней девочки в больнице
Центр Москвы и МКАД превратились в одну сплошную пробку
В европейской стране хотят приравнять украинцев к другим иностранцам
Никакой Долиной и победа Лурье. Певицу выселят из квартиры в Хамовниках?
«Сезон охоты»: эксперт раскрыл, чем обернется иск ЦБ к Euroclear для ЕС
Юрист объяснил, за что россиян могут оштрафовать в новогоднюю ночь
Миллиардер из Петербурга хочет купить заброшенный финский аутлет
В Венгрии высказались об отказе Киева от вступления в НАТО
Как правильно загадывать желания: чтобы мечты сбывались, а не разбивались
До 5 млн. Новое повышение утильсбора с 1 января: раскладка по тарифам
Военэксперт высказал подозрения в связи с атакой на Новороссийск
Синоптик раскрыл, когда в Москве наступит настоящая русская зима
Назван главный претендент на приобретение иностранных активов ЛУКОЙЛа
Суд подтвердил законность изъятия стратегических портов на Кубани
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.