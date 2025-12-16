СК разбирается в обстоятельствах смерти четырехлетней девочки в больнице СК проводит проверку после смерти четырехлетней девочки в саратовской больнице

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области следователи организовали проверку по факту смерти четырехлетней девочки в местной больнице, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Ребенок скончался в инфекционном отделении спустя три дня после поступления в медучреждение.

Базарно-Карабулакским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СК России проводится проверка по факту смерти четырехлетнего ребенка, — сообщили в ведомстве.

Девочка поступила в больницу 13 декабря. Родители вызвали скорую помощь из-за плохого самочувствия ребенка. 16 декабря она умерла.

Следователи осмотрели место происшествия с судмедэкспертом. При внешнем осмотре тела ребенка признаков насильственной смерти обнаружено не было.

