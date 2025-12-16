Воздушное сообщение через Саратов временно ограничили Росавиация: аэропорт Саратова временно приостановил прием и выпуск самолетов

Аэропорт Саратова временно ограничил свою работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Воздушная гавань прекратила прием и выпуск самолетов, пояснил он.

Аэропорт Саратова (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее в международном аэропорту Бангкока Суваннапхум образовались длинные очереди на паспортном контроле из-за поиска камбоджийских шпионов и иностранных наемников, рассказала россиянка Полина. По ее словам, без обратных билетов могут не впустить в страну.

До этого стало известно, что бизнес-джет разбился вблизи международного аэропорта города Толука (штат Мехико, Мексика). Борт вылетел из Акапулько и направлялся в Толуку. В результате авиакатастрофы погибли 10 человек.

Кроме того, в аэропорту Краснодара (Пашковский) также были введены дополнительные временные ограничения на выполнение авиарейсов. Артем Кореняко пояснил, что эти меры связаны с обеспечением безопасности полетов.