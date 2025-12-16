Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 23:16

Воздушное сообщение через Саратов временно ограничили

Росавиация: аэропорт Саратова временно приостановил прием и выпуск самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Аэропорт Саратова временно ограничил свою работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Воздушная гавань прекратила прием и выпуск самолетов, пояснил он.

Аэропорт Саратова (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, написал Кореняко.

Ранее в международном аэропорту Бангкока Суваннапхум образовались длинные очереди на паспортном контроле из-за поиска камбоджийских шпионов и иностранных наемников, рассказала россиянка Полина. По ее словам, без обратных билетов могут не впустить в страну.

До этого стало известно, что бизнес-джет разбился вблизи международного аэропорта города Толука (штат Мехико, Мексика). Борт вылетел из Акапулько и направлялся в Толуку. В результате авиакатастрофы погибли 10 человек.

Кроме того, в аэропорту Краснодара (Пашковский) также были введены дополнительные временные ограничения на выполнение авиарейсов. Артем Кореняко пояснил, что эти меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

Саратов
аэропорты
ограничения
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
"Мы потеряли": Навроцкий раскритиковал Зеленского за отношение к Польше
Воздушное сообщение через Саратов временно ограничили
Раскрыты последствия атаки ВСУ на Запорожскую область
Песков рассказал, как иностранные журналисты могут поговорить с Путиным
В Арктике зафиксировали самый теплый год за последние 125 лет
Песков отшутился по поводу заявления «коалиции желающих»
Володин заявил, что в России побиты показатели СССР по строительству жилья
Названы причины особенного беспокойства Зеленского из-за плана Трампа
Госбюджет-2026: сколько потратят на СВО, социалку, медицину и образование
Пожилой пациентке из Великого Новгорода ошибочно удалили здоровый орган
В Белом доме объяснили причину скандальной перепалки Трампа и Зеленского
На Украине раскрыли, чем США грозят Зеленскому
Власти Крыма продали порт в Евпатории за 193 млн рублей
Огромное нашествие муравьев настигло россиян в пятизвездочном отеле
СК разбирается в обстоятельствах смерти четырехлетней девочки в больнице
Центр Москвы и МКАД превратились в одну сплошную пробку
В европейской стране хотят приравнять украинцев к другим иностранцам
Никакой Долиной и победа Лурье. Певицу выселят из квартиры в Хамовниках?
«Сезон охоты»: эксперт раскрыл, чем обернется иск ЦБ к Euroclear для ЕС
Юрист объяснил, за что россиян могут оштрафовать в новогоднюю ночь
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.