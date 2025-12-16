Центр Москвы и МКАД превратились в одну сплошную пробку Пробки в вечерней Москве достигли восьми баллов

Пробки в Москве в пятницу вечером достигли высокого уровня в восемь баллов из 10 возможных. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Пробки» на 18:10 мск.

Затруднения зафиксированы на основных магистралях, центральных улицах и МКАДе. Особенно сложная ситуация сложилась в час пик при выезде из города.

Ранее почти 150 человек эвакуировали с заснеженной трассы в Саратовской области. В спасательной операции была задействована специальная техника, включая гусеничный вездеход.

До этого сообщалось, что на нескольких участках автодорог в Белорецком и Архангельском районах Башкирии введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта. Причиной принятия таких мер стали сложные погодные условия, включающие ледяной дождь, гололедицу и ухудшение видимости.

Кроме того, открытие ТЦ «Голливуд» около станции метро «Пионерская» в Приморском районе Санкт-Петербурга спровоцировало автомобильные пробки. Специалисты ГКУ «Организатор перевозок» также предупреждали о заторе и задержках в движении ряда маршрутов.