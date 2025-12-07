ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 19:06

Новый ТЦ поставил жителей Петербурга в неудобное положение

Открытие ТЦ «Голливуд» спровоцировало пробки в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Даничев /РИА Новости
Открытие ТЦ «Голливуд» около станции метро «Пионерская» в Приморском районе Санкт-Петербурга спровоцировало автомобильные пробки, сообщала «Фонтанка». Затруднение в дневные часы испытывал и общественный транспорт.

Так, движение было парализовано на Богатырском, Коломяжском проспектах, а также на проспекте Испытателей. Специалисты ГКУ «Организатор перевозок» также предупреждали о заторе и задержках в движении ряда маршрутов. В настоящее время движение автобусов и троллейбусов восстановлено. По данным сервиса «Яндекс.Карты», около «Пионерской» движение все еще немного затруднено. Кроме того, там произошло дорожно-транспортное происшествие и проводятся ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что большое количество осадков выпало на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. В связи с ненастной погодой движение парализовано, туристы с трудом передвигаются по территории и не уезжают с курорта из-за пробок на дорогах. Ограничено движение и на самих склонах — подъемники временно не работают.

