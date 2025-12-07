Российский горнолыжный курорт утопает в снегу

Большое количество осадков выпало на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области, передает РИА Новости. В связи с ненастной погодой движение парализовано, туристы с трудом передвигаются по территории и не уезжают с курорта из-за пробок на дорогах. Ограничено движение и на самих склонах — подъемники временно не работают.

Заядлые туристы признаются, что такого количества снега не видели давно. Осадки, по данным синоптиков, в ближайшие дни не прекратятся.

Тем временем специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в начале следующей недели в Москве ожидается временное похолодание с осадками в виде снега. Согласно словам синоптика, в столице может сформироваться небольшой снежный покров.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в свою очередь рассказал, что в Сибири прогнозируются аномальные морозы до −40 градусов из-за притока арктического воздуха с Северного Ледовитого океана. Сейчас же в регионе наблюдается аномальное тепло — температура на 8–10 градусов выше нормы.