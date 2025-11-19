Российского чиновника поймали на крупной афере с горнолыжным курортом

Строящийся апарт-комплекс на склоне горы Зеленая на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кемеровской области

Первого заместителя главы Таштагольского района Кузбасса Сергея Попова задержали по подозрению в афере при строительстве объектов теплоснабжения курорта Шерегеш, сообщает кемеровское СУ СК России. Чиновника обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

В Кузбассе первый заместитель главы Таштагольского муниципального района обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, — говорится в сообщении.

По версии следствия, с декабря 2022 года по октябрь 2023-го чиновник пользовался служебными полномочиями для согласования использования некачественных железобетонных конструкций, не соответствовавших техническим требованиям. После выполнения работ, считают правоохранители, он подписал акты приемки и дал указание подчиненным перечислить 11,4 млн рублей подрядчику.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, по месту жительства фигуранта проведены обыски.

